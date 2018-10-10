В четверг на Абшероне до +24, без осадков

В четверг, 11 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен кратковременный дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, юго-восточный ветер к вечеру сменится северным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +20 до +24, непосредственно в Баку ночью - от +15 до +17, днем - от +22 до +24.

Атмосферное давление будет выше нормы – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в четверг местами возможны дожди и грозы, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +5 до +10, днем - от +13 до +18.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 11 октября на Абшероне будет преобладать слабое или умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.