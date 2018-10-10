1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В четверг на Абшероне до +24, без осадков

Сегодня в 15:25 ~ 1 минута на чтение 261
В четверг на Абшероне до +24, без осадков

В четверг, 11 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен кратковременный дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, юго-восточный ветер к вечеру сменится северным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +20 до +24, непосредственно в Баку ночью - от +15 до +17, днем - от +22 до +24.

Атмосферное давление будет выше нормы – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в четверг местами возможны дожди и грозы, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +5 до +10, днем - от +13 до +18.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 11 октября на Абшероне будет преобладать слабое или умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

 

 

Telegram WhatsApp

261

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net