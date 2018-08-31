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В четверг на Абшероне без осадков, до +33

Сегодня в 14:03 ~ 1 минута на чтение 326
В четверг на Абшероне без осадков, до +33

В четверг, 13 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер в дневные часы сменится северо-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +22, днем - от +28 до +33, в Баку ночью - от +20 до +22, днем - от +30 до +32.

Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в течение дня составит порядка 55-65%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +23 - +24 градуса, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахил и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. Умеренный северо-западный ветер в дневные часы сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь и грозы. Ветер западный, ночью и утром местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днем - от +31 до +36, в горах ночью - от +10 до +15, днем - от +20 до +24.

Гидрометцентр отмечает, что 13 сентября на Абшероне будет преобладать комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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