В четверг на Абшероне без осадков, до +25

В четверг, 3 мая, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами возможен слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +11 до +13, днем - от +20 до +25. Непосредственно в столице ночью - от +11 до +13, днем - от +23 до +25.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - порядка 70-80%, днем - около 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых западных районах возможен кратковременный дождь и молнии. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14, днем - от +23 до +28 градусов, в горной местности ночью - от +4 до +9, днем - от +11 до +16.

Гидрометцентр предупреждает, что в период с 4 по 6 мая в районах Азербайджана погодные условия будут нестабильными - временами будут преобладать осадки, который местами могут быть интенсивными. Есть вероятность града и поднятия уровня воды в реках.

Елена Остапенко, Э.Т.