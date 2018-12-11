В честь 25-летия сотрудничества Азербайджана с UNICEF выпущена памятная марка – ФОТО

Компания Azermarka выпустила памятную марку, посвященную детям Азербайджана, чтобы ознаменовать 25-летнее сотрудничество страны с Детским фондом ООН (UNICEF).

Памятная марка демонстрирует силуэт ребенка под зонтом, защищенного рукой взрослого, что символизирует значимость заботы для каждого ребенка, прокомментировали в UNICEF.

Эта приуроченная к событию марка доступна в ограниченном количестве в почтовых отделениях и филиалах Azermarka.

Церемония презентации марки состоялась во вторник в присутствии главы Azermarka Лейлы Гюльалиевой и главы UNICEF в Азербайджане Эдварда Карвардина.

«UNICEF гордится тем, что уже четверть века работает с Азербайджаном с целью построения лучшего будущего для каждого ребенка в этой молодой нации», - сказал на церемонии Э.Карвардин.

Он отметил, что UNICEF остается приверженным будущему, в котором все дети без исключения имеют равные возможности и шансы на успех в жизни, а также равное уважение своих прав.

Елена Остапенко, Э.Т.