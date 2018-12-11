1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В честь 25-летия сотрудничества Азербайджана с UNICEF выпущена памятная марка – ФОТО

Сегодня в 16:12 ~ 1 минута на чтение 432
В честь 25-летия сотрудничества Азербайджана с UNICEF выпущена памятная марка – ФОТО

Компания Azermarka выпустила памятную марку, посвященную детям Азербайджана, чтобы ознаменовать 25-летнее сотрудничество страны с Детским фондом ООН (UNICEF).

Памятная марка демонстрирует силуэт ребенка под зонтом, защищенного рукой взрослого, что символизирует значимость заботы для каждого ребенка, прокомментировали в UNICEF.

Эта приуроченная к событию марка доступна в ограниченном количестве в почтовых отделениях и филиалах Azermarka.

Церемония презентации марки состоялась во вторник в присутствии главы Azermarka Лейлы Гюльалиевой и главы UNICEF в Азербайджане Эдварда Карвардина.

«UNICEF гордится тем, что уже четверть века работает с Азербайджаном с целью построения лучшего будущего для каждого ребенка в этой молодой нации», - сказал на церемонии Э.Карвардин.

Он отметил, что UNICEF остается приверженным будущему, в котором все дети без исключения имеют равные возможности и шансы на успех в жизни, а также равное уважение своих прав.

Елена Остапенко, Э.Т.

Telegram WhatsApp

432

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net