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В Центре заботы о животных IDEA состоялся мастер-класс по йоге - ФОТО

24 Декабря, 2017 в 14:55 ~ 1 минута на чтение 691
В Центре заботы о животных IDEA состоялся мастер-класс по йоге - ФОТО

23 декабря в Центре заботы о животных IDEA состоялся мастер-класс по йоге.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мастер-классе приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

На мероприятии, организованном IDEA и Школой классической йоги, гости побывали на занятиях по хатха-йоге, получили много интересной информации о йоге и правильном питании, попробовали блюда вегетарианской кухни, посмотрели животных, содержащихся в центре.

Урок и беседу провел обладатель международного диплома по йоге Эльчин Гулиев, удостоенный звания йога Широмани. Он занимается йогой с 2002 года. В 2009 году прошел обучение в Центре йога Шивананда в Польше.

АЗЕРТАДЖ

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