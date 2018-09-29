1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялась премьера спектакля «Иммолатио» - ФОТО

Сегодня в 22:48 ~ 4 минуты на чтение 349
В Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялась премьера спектакля «Иммолатио» - ФОТО

29 сентября в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялась премьера спектакля «Иммолатио» (Жертвоприношение), авторы которого – поэтесса Лейла Бегим и кинорежиссер Ефим Аврамов.

Спектакль посмотрела вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Пьеса посвящена двум великим мыслителям, родившимся в одно и то же время в разных частях мира – на Востоке и Западе, жившим в Азербайджане и Чехии – Имадеддину Насими (1369-1417) и Яну Гусу (1369-1415), придерживавшихся схожих взглядов и идей, отстаивающих сохранение и развитие родного языка.

В пьесе рассказывается о схожести культур и взглядов в восточном и западном мирах. Это произведение знакомит зрителей с отношением двух великих мыслителей к историческим событиям, происходившим в тот период. Основная идея произведения заключается в борьбе за убеждения, любовь к народу.

По сюжету пьесы, студенты Пражского Университета изучают творчество Насими и Яна Гуса. Они полагают, что эти два гения, относящиеся к культурам Востока и Запада, адресовали обращения будущим поколениям. В основе пьесы – поиск этого обращения, соединяющего XV и XXI века.

В четырехтактном спектакле, представленном на азербайджанском и русском языках, заняты актеры различных ведущих театров столицы.

Сценическое произведение, посвященное двум гениальным мыслителям – Насими и Яну Гусу, было встречено с интересом.

Отметим, что пьеса написана на русском языке в стихотворной форме, затем переведена на азербайджанский и английский языки.

Сфотографировавшаяся на память с творческим составом спектакля, Лейла Алиева тепло побеседовала с ними, поздравила с успешной премьерой, поинтересовалась дальнейшими планами, пожелала им успехов в работе.

Отметив, что работа над спектаклем продолжалась два года, режиссер-постановщик, народный артист Азербайджана Вагиф Асадов сказал, что идея, возникшая спонтанно, в дальнейшем стала серьезной творческой работой.

Мастер сказал, что проведение фестиваля, посвященного гениальному мыслителю и философу Насими, имеет большое значение не только для культурной жизни страны, но и всей общественности в целом. «В этом произведении повествуется о схожести судеб Насими и чешского философа и мыслителя Яна Гуса и близости их идей и убеждений. Разумеется, думаем о том, чтобы поставить спектакль в различных театрах. События в произведении происходят в двух периодах - XV и XXI веках. Мы используем здесь эпизоды, произошедшие в XV веке», - сказал режиссер.

Отметив, что идея иммерсивного спектакля принадлежит ей, директор Центра Анна Ибрагимбекова сказала: «Нашему Центру было предложено инсценировать этот спектакль. Но Центр – не театр, в нем нет специальной сцены для спектакля. Поэтому я подумала, что как сцену можно использовать все здание Центра. Предложенная мною идея была одобрена и режиссером, и автором. Презентация спектакля не ограничивается одним днем, зрители, участники фестиваля могут посмотреть это сценическое произведение и в другие дни. Верим, что этот спектакль полюбится зрителям. Возникла еще одна идея – осуществлять в Центре постановку вечерних спектаклей».

Высоко оценив представление в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова таких интересных спектаклей, Лейла Бегим сказала: «Магсуд Ибрагимбеков был выдающимся драматургом. Пьеса о двух гениальных мыслителях в таком символическом месте создает особую энергию. Работая над произведением, узнала, что у Насими и Яна Гуса – схожие судьбы. Они – носители одной идеи. Об этом свидетельствует и их смерть. Все это полностью отражено в пьесе».

Отметим, Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими продлится до 30 сентября.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

349

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net