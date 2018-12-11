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В центре Страсбурга открыли стрельбу - ВИДЕО

Сегодня в 00:05 ~ 1 минута на чтение 515
В центре Страсбурга открыли стрельбу - ВИДЕО
Перестрелка произошла вечером во вторник во французском городе Страсбург, погиб 1 человек, несколько человек ранены, сообщает агентство Рейтер.
 
Как сообщает агентство со ссылкой на экстренные службы и полицию, ранения получили три человека.
 
Инцидент произошёл неподалёку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира.
 
Местные власти в Twitter не раскрывают подробностей инцидента, однако призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. В свою очередь, газета Figaro сообщает, что злоумышленником был мужчина, открывший огонь из автоматического оружия.
 
По информации портала France Info, полиция эвакуировала людей из центра города.
 
РИА Новости
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