В центре Страсбурга открыли стрельбу - ВИДЕО

Перестрелка произошла вечером во вторник во французском городе Страсбург, погиб 1 человек, несколько человек ранены, сообщает агентство Рейтер.
Как сообщает агентство со ссылкой на экстренные службы и полицию, ранения получили три человека.
Инцидент произошёл неподалёку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира.
Местные власти в Twitter не раскрывают подробностей инцидента, однако призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. В свою очередь, газета Figaro сообщает, что злоумышленником был мужчина, открывший огонь из автоматического оружия.
По информации портала France Info, полиция эвакуировала людей из центра города.
РИА Новости