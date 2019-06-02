В Центре Гейдара Алиева завершилась трехдневная концертная программа Академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева

Российский Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева завершил трехдневную концертную программу в Центре Гейдара Алиева, сообщает Trend.

После 20-летнего перерыва, это было первое выступление в Баку знаменитого коллектива, известного как «Балет Игоря Моисеева».

Эта программа, которая является важным событием в культурной жизни Азербайджана, приобрела большую популярность среди зрителей.

В концертную программу вошли такие произведения, как русский танец "Лето", известный как мировое классическое наследие легендарного хореографа XX века Игоря Моисеева, Азербайджанский танец "Кочари", сюита греческого танца "Сиртаки", "Арагон Хота" в сопровождении музыки Михаила Глинки, танец "Гаучо" аргентинских пастухов, легендарный танец "Алма" и т.д. В Баку также состоялсась премьера последней работы коллектива - танца «Танго Del Plata» в исполнении аргентинского хореографа Лауры Роатты.

Следует отметить, что концерт был организован при поддержке SOCAR и Газпромбанка.