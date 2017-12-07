В Центре Гейдара Алиева выставят репродукции произведений великого Микеланджело – ФОТО

13 декабря в Центре Гейдара Алиева будет открыта выставка под названием «Караваджо – опера Омния».

На выставке будет представлено около 40 репродукций произведений великого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо.

Репродукции созданы с помощью цифровых технологий в соответствии с реальными размерами произведений и отличаются высоким качеством.

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610) - реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма, один из видных представителей барокко. Он родился в Милане, но его карьера началась в Риме. За короткий срок художник зарекомендовал себя в качестве профессионала и создал новый подход к написанию картин, благодаря которому его работы произвели настоящую революцию в живописи. В своих работах Караваджо невероятным образом отражает резкий и совершенный контраст света и тьмы.

Отметим, что выставка «Караваджо – опера Омния» сочетает в себе искусство художника с инновационными технологиями.

Выставка была организована в 2003 году при поддержке Министерства иностранных дел Италии и представлена ​​в нескольких странах, последней из которых стала Грузия.

В скором времени работы Микеланджело будут представлены в Центре Гейдара Алиева. Выставка продлится до 24 января 2018 года.

Лейла Мамедова