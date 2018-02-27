В Центре Гейдара Алиева состоялся вечер классической музыки «Ходжалы 613» - ФОТО

26 февраля в Центре Гейдара Алиева состоялся вечер классической музыки «Ходжалы 613». В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала Лейла Алиева посмотрела в фойе Центра выставку, посвященную памяти жертв Ходжалинского геноцида.

На выставке представлены фотографии, отражающие геноцид, совершенный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы вооруженными силами Армении при помощи 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, масштаб этой трагедии.

Симфоническая поэма, призывающая к тому, чтобы такие трагедии, как Ходжалинский геноцид, больше не повторялись

На музыкальном вечере, посвященном Ходжалинскому геноциду, прозвучали классические произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, в том числе симфоническая поэма «Ходжалы 613» французского композитора Пьера Тилоя (Pierre Thilloy). Солисты– Шукюр Самедов (кларнет) и Сабина Ракчеева (скрипка).

На музыкальном вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Фуада Ибрагимова. В исполнении оркестра прозвучали произведения выдающихся азербайджанских композиторов– «Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова, «Траурная ода», фрагмент «Путешествие» из симфонических гравюр «Дон Кихот» Кара Караева, «Мугамсаягы» Асафа Зейналлы (солировала на скрипке Джейла Сеидова), «Aдажио» американского композитора Сэмюэла Барбера.

Симфоническая поэма Пьера Тилоя «Ходжалы 613» посвящена памяти 613 азербайджанцев - гражданских лиц, убитых во время геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы вооруженными силами Армении. В произведении соединены элементы западной классической музыки и азербайджанская народная музыка, включая песни «Лачин», «Сары гялин», синтез ритмов марша, звуков шагов солдат и пулеметных очередей передает ужасы Ходжалинской трагедии. Симфоническая поэма «Xoджалы 613» - это призыв к миру и к тому, чтобы такие трагедии, как Ходжалинский геноцид, больше не повторялись.

Пьер Тилой: Человек разделяет как радость, так и печаль друзей

Отметим, что до начала музыкального вечера Пьер Тилой поделился с журналистами мыслями о симфонической поэме. «Название «Xoджалы 613» показалось мне наиболее подходящим для произведения. Ведь Ходжалы – это название города, а 613 – число жертв». Отметив, что приезжает в Азербайджан уже 20 лет, композитор сказал, что обращение к этой теме не случайно. «Я интересуюсь вашей страной, и число моих друзей в Азербайджане постоянно растет. Человек разделяет как радость, так и печаль друзей, принимает их горе близко к сердцу. Каждый раз, когда мои азербайджанские друзья делились со мной мыслями о Ходжалы, я думал о том, что я могу сделать. Я знал, что эта тема была, можно сказать, совсем не известна в европейской музыкальной среде, было очень мало информации о Ходжалы. И я подумал, что музыка – самый подходящий путь», - сказал Пьер Тилой.

Сообщив, что у него есть другие произведения, связанные с Азербайджаном, композитор отметил в их числе сочинение «Слезы ада», отражающее тему войны и трудности Азербайджана на этом пути, а также «Янардаг», сказал, что продолжит творчество в этом направлении.

Композитор отметил, что информация о Ходжалинском геноциде подействовала на него, и он решил посвятить произведение этой трагедии. «В один из своих приездов в Азербайджан я присутствовал на фотовыставке и увидел там фотографию маленького ребенка. На вопрос, кто это, мне ответили, что это вынужденный переселенец. Тогда я понял, что приехал в страну, где есть вынужденные переселенцы. После этого я начал интересоваться вопросом, получил много информации об этой войне. В 1992 году мне было 22 года, я интересовался международной политикой, однако ничего не слышал о Ходжалинском геноциде. Подумал, что было бы несправедливо промолчать, и решил создать произведение на эту тему».

Напомним, что премьера произведения «Xoджалы 613» состоялась 21 февраля 2013 года в Париже. Затем симфоническая поэма была представлена в Лондоне, Мюлузе, Страсбурге, Руане, Кольмаре, Брюсселе, Афинах, Вильнюсе, Берне, Женеве, Дублине, Осло и других городах.

На вечере классической музыки в Центре Гейдара Алиева присутствовали официальные лица государства и правительства, представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, очевидцы Ходжалинской трагедии.

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