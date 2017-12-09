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В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги «Мечети: величие Ислама» - ФОТО

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В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги «Мечети: величие Ислама» - ФОТО

8 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги Лейлы Улуханлы «Мечети: величие Ислама» («Mosques: Splendors of Islam»).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии с участием известных деятелей науки и культуры вначале состоялся осмотр выставки фотографий мечетей, вошедших в книгу.

На мероприятии была предоставлена информация о книге, подготовленной на английском языке. Было отмечено, что издание является результатом восьмилетнего труда автора.

Затем все участники совершили виртуальное путешествие в мечети, которые отображены в книге.

Отметив, что проведение презентации нового издания на ее Родине вызывает чувство гордости, автор Лейла Улуханлы выразила признательность Фонду Гейдара Алиева, Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку данного проекта.

«Моя основная профессия – востоковедение, рада, что на этом мероприятии присутствуют мои любимые учителя. При подготовке книги мы ставили цель, чтобы это издание было интересным для архитекторов, художников, дизайнеров, востоковедов, а также широкой общественности. В начале проекта мы вместе с моей командой, состоящей из профессионалов, посетили 267 самых красивых мечетей мира. Из 25 стран были выбраны 53 мечети, исторически составляющие самую высокую эстетику исламской цивилизации. Из Азербайджана в книгу вошли 3 мечети. Хочу сегодня выразить признательность Президенту Азербайджана за вклад в развитие исламской архитектуры. В Баку построена прекрасная Гейдар-мечеть. Она нашла отражение на первой странице нашей книги», - подчеркнула автор.

Отметив, что вошедшие в книгу фотоснимки сделаны профессиональными фотографами, автор сказала: «К сожалению, ряд мечетей подвергся разрушению, поэтому мы также использовали архивные материалы».

Лейла Улуханлы сообщила, что предисловие к книге написал принц Амин Ага Хан.

Редактор книги по международным проектам Екатерина Карелина сказала, что это – уникальный проект. Такого проекта не было в течение тридцати лет: «Занимаясь этим делом, мы хотели донести до широкой общественности красоту мечетей. В этом проекте участвовали ведущие специалисты известных университетов, организаций мира. После этого книга будет издана на французском и русском языках, ее презентация состоится в трех странах – США, Великобритании и России».

По словам выступившего на мероприятии заместителя министра культуры и туризма Адалята Велиева, то, что презентация книги проводится в объявленный в нашей стране «Год исламской солидарности», является знаменательным событием. Все небесные религии внушают человечеству идеи мира, спокойствия, взаимопонимания, братства и милосердия. Объявленный в Азербайджане «Год исламской солидарности» служит более прочному утверждению этих идеалов, мира на нашей планете.

Заместитель министра отметил, что огромная работа, которую после возвращения к власти великий лидер Гейдар Алиев проводил для достижения в нашей стране стабильности в области религиозной деятельности, сохранения и укрепления атмосферы терпимости между конфессиями, открыла широкие возможности для свободы вероисповедания, в результате чего были созданы морально-правовые условия для нормальной деятельности религиозных общин. Последующая успешная пропаганда азербайджанской модели толерантности является прямым результатом политики, проводимой волею и инициативе Президента Ильхама Алиева. Такая политика свойственная лидерам, и она приобрела устойчивый характер.

Адалят Велиев подчеркнул, что если в советский период в нашей стране было всего 17 мечетей, то сегодня в независимом Азербайджане функционирует более 2100 мечетей.

Действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, председатель Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа Васим Мамедалиев, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде рассказали на презентации об архитектурном стиле мечетей, расценили новую книгу как богатый источник информации.

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