В Центре Гейдара Алиева прошел концерт известного композитора и исполнителя Горана Бреговича - ФОТО

3 мая в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известного композитора и исполнителя Горана Бреговича.

На первом концерте в Баку Горан Брегович в сопровождении своего оркестра под его руководством исполнил музыку, написанную к известным фильмам, а также хиты, завоевавшие популярность во всем мире. На вечере прозвучали такие известные песни, как «Калашников», «Белла Чао», «Маки Маки». Выступление артиста вызвало восторг бакинской публики.

Горан Брегович завоевал популярность в Восточной Европе благодаря рок-группе «Белая пуговица» («Bijelo Dugme»). С 1970 года он пишет музыку к различным экранным произведениям. Самое успешное сотрудничество в этой сфере было достигнуто с режиссером Эмиром Кустурицей.

Музыка, написанная им к фильмам «Время цыган» («Time of the Gypsies»), «Аризонская мечта» («Arizona Dream») и получившему в 1995 году награду на Каннском фестивале «Подземка» («Underground»), завоевали мировую славу.

Лента французского режиссера Патриса Шерона «Королева Марго» («La Reine Margot»), музыку для которой написал Горан Брегович, была удостоена двух наград Каннского фестиваля. Сочинения композитора для экранных произведений богаты элементами балканской и цыганской музыки. Он также записал альбомы с рядом известных певцов - Сезен Аксу, Кайа, Кшиштофом Кравчиком, Йоргосом Даларасом.

Выступая более 20 лет с концертами на всех континентах, музыкант показал свыше трех тысяч шоу.

АЗЕРТАДЖ