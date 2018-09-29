В Центре Гейдара Алиева открылись выставки в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими - ФОТО

28 сентября в Центре Гейдара Алиева в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими открылись три выставки – «Live Life», «Хуруфизм: искусство и идентичность» и выставка Брайана Ино «77 миллионов произведений живописи».

В церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Передав поздравления по случаю открытия фестиваля, Лейла Алиева выразила уверенность в том, что фестиваль станет важным вкладом в развитие искусства и культуры в мире. Отметив, что Насими сыграл важную роль в развитии азербайджанской поэзии и создал шедевры стихотворного искусства, вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что поэзия Насими и сегодня живет и не теряет актуальности. Она сказала: На нынешнем фестивале мы откроем дух поэзии Насими посредством музыки, танцев, искусства, видеоинсталляции, йога-медитации и совершим путешествие в глубины сознания.

Констатировав также, что в рамках фестиваля Насими в Центре Гейдара Алиева открылись три выставки, Лейла Алиева сообщила, что выставка «Live Life», автором которой она является, была показана в Лондоне, Берлине, Москве, Париже и Тбилиси, отметила, что выставка уделяет внимание экологическим проблемам. Она сказала: Выставка одновременно подчеркивает красоту нашей планеты и единство всех людей.

Лейла Алиева говорила также о выставке «Хуруфизм: искусство и идентичность», представленной Фондом искусства Барджил Объединенных Арабских Эмиратов, сказала, что здесь экспонируются работы современных художников ряда арабских стран. А на выставке Брайана Ино «77 миллионов произведений живописи» представлена музыкальная и видео-арт инсталляция.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, выразив признательность гостям фестиваля, подчеркнула вечность поэзии Насими. «Читая эти произведения, вы ощущаете дух человека. Надеюсь, что в результате нынешнего фестиваля появится много новых читателей поэзии Насими, которые будут распространять на нашей планете более позитивные идеи», - сказала Лейла Алиева и пожелала работе фестиваля успехов.

Представитель Фонда Барджил Чариз Покок, родственник Насими Мухаммед Насими, выступая на мероприятии, выразили признательность за организацию фестиваля, а также выставок.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставками.

Выставка «Live Life»

Выставка «Live Life» («Живая жизнь») организована по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейлы Алиевой.

После демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси экспозиция доставлена в Баку. Выставка преследует цель привлечения внимания к проблемам окружающей среды, охране природы и просвещения общественности относительно роли искусства в этой области.

В экспозицию входят работы вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, азербайджанских художников Марьям Алекберли, Айлал Гейдаровой, Наили Султан, Рагима Чопурова, Тимура Оздамирова, они были представлены во всех городах, где демонстрировалась выставка. Кроме того, для участия в выставке, проведенной в каждой стране, были приглашены и новые художники.

В выставке, экспонируемой в Центре Гейдара Алиева, представлены также работы местных художников Васифа Наджафзаде и Хазара Набиева. В Бакинской выставке принимают участие и родившийся в Сирии художник Аль Чреики, Дэвид Мчедлишвили (Грузия), Виктор Семенов (Россия), Дженнифер Уэстджон (Франция) и Сабина Бурместер (Германия). На экспозиции представлены более 200 работ.

Посетители, ознакомившись с выставкой «Live Life», приходят к такому выводу, что жизнь – это творчество. В этом смысле умение прожить содержательную жизнь может считаться творчеством. Посредством реальных действий мы спасаем природу, а посредством искусства – человеческую душу, так как истинное стремление к красоте поможет нам осознать законы, управляющие вселенной.

Выставка «Хуруфизм: искусство и идентичность»

Выставка «Хуруфизм: искусство и идентичность», открывшаяся в Центре Гейдара Алиева, представлена на основе коллекции Фонда искусства Барджил Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь представлено более 30 образцов живописи, скульптуры и графики.

Выставка демонстрирует творческие экспонаты, связанные с хуруфизмом и пройденным им до наших дней путем развития. Экспозиция олицетворяет компактные изображения, касающиеся отдельных периодов, подходов и художников, а также вопросов, беспокоивших данных художников в XX и XXI столетиях.

Брайан Ино выставка «77 миллионов произведений живописи»

В рамках фестиваля в Центре Гейдара Алиева также представлена музыкальная и видеоарт инсталляция создателя музыкального жанра эмбиент, известного британского композитора Брайана Ино «77 миллионов произведений живописи».

«77 миллионов произведений живописи» синтезируют в себе созданные Ино бесчисленные комбинации визуальных и звуковых элементов. Осознать собранный здесь каталог многочисленных видеозаписей, практически невозможно. «Произведения искусства», будучи созданы непосредственно на глазах зрителей в алгоритмическом виде, формирует видеоэффекты типа постоянно развивающегося аудиовизуального калейдоскопа.

До сих пор данное произведение было представлено в Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Барселоне, Сиднее, Мехико, Кейптауне, Риме и других городах.

Брайан Ино является британским музыкантом, певцом, теоретиком музыки, продюсером звукозаписи и художником мультимедиа. Он считается основателем современной музыки эмбиент.

На международной арене Брайан Ино впервые получил известность в начале 1970-х годов как один из членов группы «Roxy Music». Спустя некоторое время вышел его первый сольный альбом. Как продюсер, он реализовал свои воображения и умения в альбомах благодаря группам «Talking Heads», «Devo», «Laurie Anderson», «U2», «Coldplay». В его многочисленные совместные творческие работы входят звукозаписи, сделанные вместе с Дэвидом Боуи, Джоном Кейлом, Дэвидом Бирном, Грэйсом Джонсом, Джеймсом Блэйком и многими другими.

Одновременно Ино провел визуальные эксперименты со светом и видео. Все это в течение десятилетий происходило параллельно с его музыкальным творчеством. Он демонстрировал свои работы в различных точках мира, от Венецианской биеннале до Санкт-Петербурга, Пекина и Сиднея.

АЗЕРТАДЖ