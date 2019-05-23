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В Центре Гейдара Алиева открылась выставка всемирно известного художника Зураба Церетели - ФОТО

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В Центре Гейдара Алиева открылась выставка всемирно известного художника Зураба Церетели - ФОТО

22 мая в Центре Гейдара Алиева открылась выставка Possible Dimensions всемирно известного мастера Зураба Церетели.

Проект, осуществляемый в рамках сотрудничества Московского музея современного искусства и Российской академии художеств, является продолжением цикла выставок, посвященных 85-летнему юбилею мастера.

В церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на церемонии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил значение выставки. Он сказал, что организация выставки президента Российской академии художеств Зураба Церетели в Центре Гейдара Алиева является знаменательным событием.

Отметив, что дружба и сотрудничество Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева с выдающимся художником продолжаются многие годы, Анар Алакбаров подчеркнул, что до настоящего времени реализовано несколько совместных проектов с мастером. Сообщив о том, что соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева выдающийся художник был удостоен ордена «Достлуг», Анар Алакбаров поздравил его по этому случаю, пожелал новых творческих успехов.

Министр культуры Абульфас Гараев сказал, что открытие в Баку выставки произведений всемирно известного мастера Зураба Церетели является одним из крупнейших культурных событий. Он отметил, что, регулярно организовывая такие выставки, Фонд Гейдара Алиева также реализует многочисленные проекты и предпринимает успешные шаги по пропаганде культуры нашей страны. Поздравив мастера с первой выставкой его произведений в Азербайджане, организованной Центром Гейдара Алиева, министр пожелал ему новых успехов в творчестве.

Затем Абульфас Гараев вручил Зурабу Церетели орден «Достлуг».

Зураб Церетели выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за поддержку в организации выставки. Отметив, что с радостью встретил награждение его Президентом Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг» за плодотворную деятельность в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, художник признался, что до настоящего времени не имел столь ценной награды. Он выразил глубокую признательность главе нашего государства за проявленные внимание и заботу.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров проинформировал о творчестве Зураба Церетели. Говоря о творческой деятельности художника как в советское время, так и в современный период, О.Эльдаров отметил неповторимость стиля мастера, поздравил его.

Затем гости ознакомились с выставкой.

В экспозиции представлено свыше 30 картин и скульптур, отражающих творческий путь художника. Они доставлены из Москвы, Тбилиси и Лондона.

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. С конца 1960-х годов он получает широкое признание, начинает принимать государственные заказы. Его скульптуры, созданные по общественным заказам в различных странах, привлекают внимание своей монументальностью. Грандиозные скульптуры, автором которых является Церетели, воздвигнуты в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Токио и других городах.

Церетели можно назвать гражданином мира. Его мастерские находятся в Тбилиси, где он родился, а также в Москве, Париже и Нью-Йорке. Работа в каждом из этих четырех городов сформировала его индивидуальный стиль. По словам художника, встреча в 1946 году во Франции с Пабло Пикассо и Марком Шагалом коренным образом изменила его взгляды на творческий процесс. То, что мастера с легкостью переходили от живописи и графики к керамике и скульптуре, вдохновило его на создание серии новых произведений. В произведении «Инесса» (1968), написанном им вскоре после посещения мастерской Пикассо в Париже, отчетливо видно влияние испанского и французского художника. Знаменитая скульптура Церетели «Мои любимые художники» (2009) изображает Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марка Шагала и Винсента Ван Гога. А за год до этого он создал скульптурные образы Нико Пиросмани и Анри Руссо.

На творчество Зураба Церетели повлияли и русские художники. Абстрактный экспрессионизм Василия Кандинского или супрематизм Казимира Малевича трансформировали красный и синий цвета в богатую палитру Церетели.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 25 августа.

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