В Центре Гейдара Алиева начал работу Международный архитектурный форум - ФОТО

7 июня в Центре Гейдара Алиева начал работу Международный архитектурный форум на тему «Массовый туризм в исторических городах».

Форум проводится с участием Международного союза архитекторов при поддержке Министерства культуры и Союза архитекторов Азербайджана.

Сначала участники мероприятия ознакомились с выставкой, организованной в фойе Центра.

После того как прозвучал государственный гимн, помощник Президента Азербайджанской Республики по экономическим вопросам - заведующий отделом Али Асадов зачитал участникам форума письмо Президента Ильхама Алиева.

Открывший мероприятие председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде отметил активное участие возглавляемой им структуры в работе Международного союза архитекторов, сообщил, что в Баку проводятся мероприятия, конкурсы и фестивали международного значения в сфере архитектуры, большое значение в нашей стране придается укреплению места и роли архитекторов в обществе.

«Нас знают, нам верят, нас уважают. Завоеванные нами достижения, как в других областях, так и в сфере архитектуры, показывают всему миру, что Азербайджан развивается. Результаты обсуждений, которые пройдут на трехдневном форуме, будут применяться во всех уголках мира, в том числе в исторических городах. Туризм не только не навредит историческому наследию, но историческое наследие даже многое приобретет от туризма. В эти дни зарубежные гости познакомятся с культурным наследием нашего народа, узнают о достижениях, завоеванных Азербайджаном в последние годы, гостеприимстве нашего народа. На сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы использования и охраны исторического наследия, влияния туризма на экономику, инфраструктуру, а также контроля за массовым туризмом в исторических городах»,- сказал Эльбай Гасымзаде.

Было сообщено, что решение о проведении форума было принято 29 марта прошлого года на встрече Президента Ильхама Алиева с высшим руководством Международного союза архитекторов. Основная цель форума заключается в изучении направлений стремительного развития туризма, анализе существующей и потенциальной общественной политики для сохранения культурного наследия, рассмотрении сегодняшней архитектуры как наследия будущего, подготовке списка образцов современной архитектуры для статуса всемирного наследия ЮНЕСКО, соответствующих правил по устойчивому туризму, а также сети исторических городов, влияющих на массовый туризм.

Выступившие на мероприятии президент Международного союза архитекторов Томас Воньер и главный специалист департамента анализа и конкурентоспособности Всемирной туристской организации ООН Мишель Жулиан отметили значение форума. Было доведено до внимания, что возможности дешевых путешествий, создают проблемы для туристической отрасли. В результате массовый туризм приобретает разрушительный характер и приводит к демографическим изменениям, недовольству местного населения, повышению цен, утрате исторического наследия и культурного своеобразия. Работа форума направлена на обеспечение диалога архитекторов и других специалистов для достижения информационной гармонии между историческими городами и туристами.

В видеобращении директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер выразил свои мысли о форуме, пожелал успехов работе мероприятия.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что форум станет важным событием в истории МСА. Он выразил уверенность в том, что гости не только познакомятся с архитектурными образцами Азербайджана, но и интересно проведут время, осматривая исторические и современные памятники нашей страны.

Проинформировав о древних образцах материальной культуры Азербайджана, министр рассказал о работе, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева по благоустройству наших городов и поселков, обогащению их архитектурного облика. Министр также подчеркнул, что Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева проявляет большое внимание к сохранению и реставрации исторического и архитектурного наследия нашей страны.

Абульфас Гараев отметил, что в ближайшем будущем в республике пройдет очередное международное мероприятие – 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – одно из самых авторитетных мероприятий, вносящих вклад в мировое культурное наследие. Проведением этого мероприятия Азербайджан, председательствующий в комитете, внесет позитивный вклад в историю культуры народов мира.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев отметил важное значение таких мероприятий с точки зрения развития туризма.

Форум продолжится сессией на тему «Использование и сохранение архитектурного наследия». На сессии будут обсуждены вопросы применения необходимых механизмов для восстановления или сохранения исторических городов. В ходе обсуждений будут затронуты такие вопросы, как повышение чувства ответственности местной общины в отношении родного города, возможностей сбалансированного использования наследия привлеченными сторонами.

Отметим, что для участия в трехдневном форуме в нашу страну прибыли до 350 зарубежных гостей из свыше 100 стран. В рамках форума параллельно пройдут IV Бакинский международный архитектурный конкурс, 10 июня – заседание Совета Международного союза архитекторов, 11 июня – внеочередная Генеральная ассамблея.

АЗЕРТАДЖ