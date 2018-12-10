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В центре Баку водитель перегородил дорогу детской коляске – ФОТО

10 Декабря, 2018 в 14:59 ~ 1 минута на чтение 2208
В центре Баку водитель перегородил дорогу детской коляске – ФОТО

Очередной случай грубого нарушения правил парковки автомобилей и нарушения прав детей и людей с ограниченными физическими возможностями произошел в центре Баку.

Как сообщает 1news.az, на снятой пешеходом фотографии видно, что водитель автомобиля марки Hyundai Elantra (госномер 90-UH-043) перегородил своей машиной выход пешеходам с тротуара на перекрестке улиц 28 Мая и К.Сафаралиевой в Насиминском районе столицы.

В результате женщина с младенцем в коляске и другие пешеходы просто не смогли нормально пройти к тротуару.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя эти фотографии, в данном случае водитель нарушил требования правил парковки и стоянки автомобилей и вдобавок перегородил путь пешеходам.

«В отношении нарушителя закона будут приняты соответствующие меры», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Вугар Агаев

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