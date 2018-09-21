В центре Баку «крутой» водитель внедорожника умышленно «подрезал» седан – ВИДЕО

Дорожная полиция Баку проводит разбирательство по факту умышленного нарушения правил водителем автомобиля марки Toyota Land Cruiser (госномер 10-AE-005) в центре столицы.

Напомним, что этот водитель на улице академика Зарифы Алиевой в Сабаильском районе «подрезал» седан, а затем еще и умышленно перекрыл ему дорогу, размахивая при этом руками.

Заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя этот факт, заявил 1news.az, что водитель автомобиля уже найден.

«В отношении него начато административное разбирательство, будут приняты предусмотренные законом меры», - подчеркнул Вагиф Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.