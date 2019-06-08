В центре Баку готовится к открытию новый парк - ФОТО

На перекрестке улиц 28 Мая и Фикрета Амирова в Насиминском районе Баку (близ станции метро «28 Мая») открывается новый парк.

Как сообщает 1news.az, парк заложен на месте снесенной несколько лет назад гостиницы «Баку».

Одно время были планы построить на месте снесенной гостиницы высотное здание, но геологи обнаружили здесь низкое залегание грунтовых вод, и было решено посадить тут деревья и открыть парк.

Отметим, что новый парк является как бы продолжением двух парков, начинающихся от здания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и памятника Самеду Вургуну. Его создание позволит организовать в городе еще больше условий для досуга граждан и улучшит экологию в этой части столицы.

Тимур Рзаев, Э.Т.