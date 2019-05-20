В центре Баку автомобиль врезался в армейский грузовик - ВИДЕО

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На улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, автомобиль марки Hyundai Sonata (госномер 90-HC-300) на большой скорости врезался сзади в армейский грузовик N-ской воинской части.

В результате ДТП никто не пострадал, но легковому автомобилю нанесен серьезный ущерб – разбиты фары, расплющен капот, практически полностью деформирован двигатель, из которого на дорогу вылилось масло.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.