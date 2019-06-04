«В центр города за 15 минут»: Запущена электричка Баку – Сабунчи - Баку - ВИДЕО

Запущена электричка по маршруту Баку – Сабунчи - Баку.

Как сообщили 1news.az в Отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги», оплата проезда в электричках Баку – Сабунчи - Баку осуществляется посредством пластиковых карт и бумажных билетов, продающихся в кассах и киосках.

Пластиковые карты можно приобрести в билетных кассах на станции Баку-Пассажирская, остановках Кешля, Кероглу, Бакиханов и на Сабунчинской станции. Используемые в электричках Баку – Сумгайыт - Баку пластиковые карты действительны и на этом направлении.

Стоимость проезда на комфортных и современных поездах производства швейцарской фирмы Stadler составляет 50 гяпигов. Время пути от станции Сабунчи до Бакинского железнодорожного вокзала и от вокзала до Сабунчи – 15 минут.

Тимур Рзаев, Э.Т.