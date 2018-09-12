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В БВШН растет число студенток: статистика

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 361
В БВШН растет число студенток: статистика

Значительно выросло число студенток Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) – будущих инженеров. Если в 2012 году, в первый год приема абитуриентов в вуз, студенческие билеты были вручены 30 девушкам, то в 2018 году студентками БВШН стали 57 выпускниц средних школ страны.

Большой интерес абитуриентки проявили к специальности «Информационная безопасность», прием по которой Высшая школа впервые начала в этом учебном году. Они составляют чуть меньше половины от общего числа студентов, выбравших учебу в БВШН по новой специальности: 10 из 24 первокурсников. Из трех абитуриенток, набравших на вступительных экзаменах 700 баллов и зачисленных в вуз, две студентки – Асра Байрамова и Шекер Гадирли – будут учиться на специалиста по информационной безопасности.

Студентками кафедры нефтегазовой инженерии стали 12 девушек, студентками кафедры химической инженерии – 20 абитуриенток, 15 девушек будут учиться по специальности «инженер по автоматизации процессов».

«Мы рады тому, что все больше девушек хотят стать инженерами и получить эту профессию именно в БВШН – вузе, который готовит инженеров со знанием английского языка и международной квалификацией», – говорит ректор вуза Эльмар Гасымов. – «Мы также рады успехам, которых все наши выпускницы добились после окончания Высшей школы. Уверен, что их достижения станут отличным примером и стимулом для других девушек при выборе профессии».

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