В БВШН прошла встреча с представителями Baker Hughes

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча сотрудников вуза с представителями крупнейшей международной нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes в Азербайджане.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, директор компании в Азербайджане и Грузии Грег Рассел Линдсей и менеджер по вопросам миграции Турал Ахмад.

Ректор Эльмар Гасымов выразил удовлетворение прочным и успешным сотрудничеством с компанией. В свою очередь, Грег Рассел Линдсей отметил, что руководство Baker Hughes в Азербайджане довольно итогами летней стажировки студентов вуза, которая проходила в течение трех месяцев, и подчеркнул высокий уровень знаний стажеров и соответствие их подготовки международным стандартам. Как сообщил директор Baker Hughes в Азербайджане и Грузии, компания намерена начать отбор новых кандидатов из числа студентов вуза с тем, чтобы привлечь их к участию в производственной практике, проектах и образовательных программах.

Затем ректор Эльмар Гасымов обратился к региональному директору Грегу Расселу Линдсею с предложением провести в следующем месяце крупный семинар для студентов Высшей школы, которое было принято с благодарностью. На встрече были обсуждены и другие вопросы, связанные с дальнейшим развитием двусторонних отношений и новыми направлениями партнерства БВШН и компании Baker Hughes, которое строится на основе соглашения о двустороннем сотрудничестве, подписанного несколько лет назад.

Baker Hughes, в которой насчитывается свыше 58 тысяч сотрудников, работает более чем в 80 странах мира, предлагая продукцию и оказывая услуги по поиску, оценке, бурению и добыче нефти, природного газа и трудноизвлекаемых углеводородов. В то же время компания является ведущим поставщиком высокоэффективных технологий и вкладывает крупные инвестиции в их разработку. В 11 специализированных технологических центрах компании коллективы ученых и инженеров ведут прикладные и инновационные исследования.