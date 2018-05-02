В БВШН прошла научно-техническая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева – ФОТО

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) завершила свою работу Республиканская студенческая научно-техническая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили в вузе, с 30 апреля по 2 мая в БВШН состоялись пять пленарных заседаний, проведены пять тематических секций, на которых были заслушаны 68 докладов.

35 из них подготовили студенты БВШН, остальные – студенты 10 вузов страны, принимавшие участие в конференции.

Выступая на церемонии закрытия, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что ежегодная студенческая научно-техническая конференция, которая проводится уже шестой год, впервые переросла рамки вуза и стала республиканским мероприятием, участниками которого стали различные технические университеты страны.

Он подчеркнул, что руководство Высшей школы поощряет интерес студентов к научным исследованиям и инициативы по организации мероприятий, способствующих распространению знаний среди молодежи.

«Такие конференции имеют большое значение для обмена опытом, знакомства с результатами студенческих научно-исследовательских работ и представления их общественности», – сказал ректор.

Затем Эльмар Гасымов вручил награды студентам, чьи доклады были признаны лучшими, поздравил их с успешным участием в конференции. Семь человек получили дипломы первой степени, девять студентов – дипломы второй степени, девять человек – поощрительные призы.

Кроме того, победителям, среди которых девять студентов Высшей школы, были вручены подарки от транснациональных компаний, являющихся партнерами БВШН и ставших спонсорами конференции.

1news.az