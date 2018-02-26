В БВШН прошел день памяти жертв Ходжалинского геноцида

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел день памяти, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили светлую память жертв Ходжалинской трагедии.

Затем со вступительным словом выступил ректор БВШН Эльмар Гасымов. Произошедшая в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года Ходжалинская трагедия – одно из самых жестоких и страшных преступлений против человечности – никогда не сотрется из истории и памяти народа Азербайджана, сказал он. Ректор отметил, что Ходжалинский геноцид – не единственное преступление, совершенное против азербайджанского народа, на долю которого выпало много испытаний.

Эльмар Гасымов подчеркнул, что в результате дальновидной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева были предприняты огромные усилия, чтобы довести правду о Ходжалинском геноциде до мирового сообщества, отметил, что все граждане страны, прежде всего молодежь, должны поддержать эти усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в трагедии.

Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев выступил с презентацией, посвященной предыстории Ходжалинского геноцида, дал политическую оценку трагедии.

Выступившие на мероприятии с докладами-презентациями студенты третьего курса БВШН Фардин Ватани и Рамал Надиров, обучающиеся по специальности «Инженер-нефтяник», напомнили трагическую статистику Ходжалинского геноцида. В результате варварского преступления против мирных жителей 613 человек были уничтожены, среди них – 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. 8 семей были полностью истреблены, 25 детей стали круглыми сиротами, 130 – потеряли одного из родителей, 1275 ходжалинцев попали в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Студенты призвали всех молодых граждан страны объединить усилия, чтобы Ходжалинская трагедия получила справедливую международную оценку, а совершившие это преступление армянские фашисты понесли заслуженное наказание.

В день 26-й годовщины Ходжалинского геноцида руководство, сотрудники и студенты Высшей школы посетили мемориальный комплекс на проспекте Ходжалы и возложили цветы к памятнику «Зов матери» (Ana fəryadı), почтив память жертв трагедии.