В БВШН почтили память Гейдара Алиева

Собрание, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, прошло в Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

В нем приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники Высшей школы.

В начале собрания присутствующие минутой молчания почтили память великого лидера. Открывая мероприятие, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов рассказал о мудрой внешней и внутренней политике Гейдара Алиева, его служении Родине, поделился личными воспоминаниями о жизни и деятельности общенационального лидера.

Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Высшей школы, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев говорил о наследии Гейдара Алиева, роли великого лидера в современной истории, его политической и общественной деятельности на протяжении многих лет.

Затем студенты вуза выступили с презентацией, посвященной жизни и многогранной деятельности общенационального лидера. На основе изученных исторических материалов студенты пятого курса Гейдар Наджафов, Агиль Аскеров и Фарид Мустафаев представили отчет о вкладе Гейдара Алиева в становление и развитие Азербайджана как независимого государства, об успешной реализации его дальновидной политики, нефтяной стратегии.

Выступившие на собрании отметили, что идеи общенационального лидера сегодня с большим успехом воплощаются в жизнь Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, обратились с призывом к каждому гражданину страны внести свой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие нашего государства.