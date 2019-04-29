В Брюсселе ждут Президента Азербайджана на майский саммит в честь 10-летия Восточного партнерства – Посол ЕС в Баку

ЕС и Азербайджан в мае могут завершить переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил в понедельник посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«На прошлой неделе прошли переговоры по торговым вопросам. На этой неделе переговоры продолжатся посредством видео-конференций. Не называя даты, скажу, что мы будем работать для скорейшего подписания соглашения», - сказал К. Янкаускас, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, одним из возможных сроков завершения переговоров может стать май.

«В мае в Брюсселе пройдет встреча, посвященная 10-летию программы «Восточного партнёрства». На нее приглашены главы 6 стран, в том числе и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это может стать одной из финальных дат переговоров», - сказал К.Янкаускас.

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан 4 апреля 2019 года заявил, что переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом могут быть завершены к середине мая.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что стороны близки к завершению переговоров по соглашению. По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров. «Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями», - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд «круглых столов» и видеоконференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

1news.az