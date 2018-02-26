В Британии боксер умер вскоре после победы и интервью - ФОТО - ВИДЕО

В британском городе Донкастере вскоре после победы умер 31-летний боксер Скотт Вестгарт.

Об этом сообщает The Telegraph.

Завершив бой, спортсмен успел дать интервью, в котором, в частности, рассказал, что боксирует не из желания стать профессионалом мирового класса, а ради развлечения.

«Мне не очень важно, кто будет следующий. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья», — сказал он.

В соцсетях обратили внимание на то, что Вестгарту явно было больно во время интервью.

​Позже боксеру стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер. О причинах пока не сообщается. Информации о том, оперировали ли его, пока также нет.

Соперник Вестгарта, победу над которым он одержал в роковой вечер, принес соболезнования его близким в Twitter.

«Абсолютно потрясен и не знаю, что сказать. Я продолжу молиться за семью Скотта и его близких, покойся с миром, мой друг», — написал он.

Многие другие боксеры — такие, как Томми Койл, Мартин Мюррей и Энтони Кролла, также почтили память Вестгарта в соцсетях.

На сайте GoFundMe утром в понедельник была открыта кампания по сбору средств для семьи умершего боксера.

РИА Новости