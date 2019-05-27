1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Бразилии в результате беспорядков в тюрьме погибли 15 заключенных

Сегодня в 09:23 меньше минуты на чтение 264
В Бразилии в результате беспорядков в тюрьме погибли 15 заключенных

В результате беспорядков в тюрьме в городе Манаус (столица северного штата Амазонас) в воскресенье погибли 15 заключенных.

Как сообщает 1news.az, об этом со ссылкой на данные управления общественной безопасности региона сообщил телеканал "Globo".

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел около полудня в часы, отведенные для посещения родственниками. Сотрудникам тюрьмы удалось восстановить порядок в учреждении, попыток побега не зарегистрировано. Причины произошедшего выясняются. Посещения тюрьмы временно прекращены.

Telegram WhatsApp

264

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net