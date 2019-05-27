В Бразилии в результате беспорядков в тюрьме погибли 15 заключенных

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В результате беспорядков в тюрьме в городе Манаус (столица северного штата Амазонас) в воскресенье погибли 15 заключенных.

Как сообщает 1news.az, об этом со ссылкой на данные управления общественной безопасности региона сообщил телеканал "Globo".

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел около полудня в часы, отведенные для посещения родственниками. Сотрудникам тюрьмы удалось восстановить порядок в учреждении, попыток побега не зарегистрировано. Причины произошедшего выясняются. Посещения тюрьмы временно прекращены.