Езда бразильского мотоциклиста «в позе Супермена» взорвала сеть – ВИДЕО

В Бразилии арестовали мужчину, который ехал на мотоцикле по загруженной трассе «в позе Супермена», управляя транспортным средством с помощью головы, сообщает Daily Mail.

На видео нарушителя сняли пассажиры проезжающего рядом автомобиля. Запись отправили в местную газету A Voz de Annapolis, которая опубликовала ее на своей странице в Facebook. На ролике слышно, как один из очевидцев говорит: «Парню придется объяснить это дорожной полиции».

Правоохранители изучили пост в соцсети и арестовали молодого человека. Его обвинили в опасном для окружающих вождении, а также в том, что у него не было необходимого защитного шлема, номерной таблички и прав. Полицейские собираются отпустить «трюкача» под залог.

РИА Новости