В бой идут одни старики: 83-летний старик остановил ограбление - ВИДЕО

Денис О’Коннор, 83-летний прадедушка, стал невольным свидетелем ограбления букмерской конторы в Ирландии.

Однако именно он оказался тем самым СуперМеном, а, вернее, СуперДедом, который не растерялся и … избил участников ограбления. Причем, его поступок был столь неожиданным для них, что напугал незадачливых грабителей, которые были в разы моложе смелого Дениса, да так, что они в страхе убежали.

Как передает 1news.az со ссылкой на Daily Mail, неудавшееся ограбление попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как в помещение, где до этого мирно сидят посетители, врываются неизвестные в масках и спортивных костюмах. И вот пока они угрожают менеджеры, Денис О’Коннор, от которого никто явно ничего не ожидал, спокойно подходит к грабителям и пускает в ход кулаки. На этом СуперДед не останавливается: он замахивается на убегающего грабителя стулом!

В общем, все закончилось хорошо. Надеемся, смелого дедушку наградили за храбрость.

Н.А.