В Болгарии убита и изнасилована тележурналистка

Административный директор и телеведущая болгарского телеканала TVN Виктория Маринова была убита в городе Русе, пишет The Telegraph со ссылкой на прокурора города и МВД Болгарии.

Тело 30-летней журналистки было обнаружено в субботу, 6 октября, в городском парке. Женщину ударили по голове, изнасиловали и задушили. Мобильный телефон госпожи Мариновой, ключи от машины, очки и часть одежды пропали, отмечает газета.

Следствие рассматривает версию умышленного убийства, связанного с работой журналистки. Отмечается, что одним из последних проектов Виктории Мариновой стала программа «Детектор», в рамках которой она брала интервью с журналистами Димитаром Стояновымым (Bivol.bg) и Аттилой Биро (Rise), расследовавшими предполагаемые махинации с фондами ЕС​. Также не исключены и бытовые версии убийства.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал убийство «ужасным» и подчеркнул, что «глубоко шокирован» случившимся. «Я буду внимательно следить за расследованием, открытым властями. Я настоятельно призываю их быстро найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки»,— заявил господин Дезир.

​Редакция TVN также выразила соболезнования в связи со смертью госпожи Мариновой. «С большой болью и непреодолимой скорбью команда телеканала переживает потерю нашей любимой коллеги Виктории Мариновой»,— говорится в заявлении.

В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафна Каруана Галиция. Она занималась расследованием возможных коррупционных связей правительства Мальты в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и «Центра за честность в обществе» по базе данных Panama Papers.

kommersant.ru