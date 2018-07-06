В больницах Азербайджана начался процесс установки генераторов

В связи с перебоями в подаче электроэнергии, которые наблюдались в Азербайджане в последние дни, выяснилось, что во многих больницах отсутствовали генераторы.

В ходе совещания в связи с ситуацией в энергетической системе страны Президент Ильхам Алиев отметил, что необходимо рассмотреть вопрос установки генераторов на стратегических объектах, в первую очередь, в больницах и метро:

«Сейчас министр здравоохранения доложил, что во всех больницах работали генераторы. По имеющимся у меня данным, это не соответствует действительности. В некоторых больницах генераторы не работали или их не было, или они не были подключены, или находились в нерабочем состоянии».

Как сообщил 1news.az сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения, генераторы имелись во всех больницах, где есть реанимация и принимаются роды. Проблема с генераторами наблюдалась в остальных медицинских учреждениях, которые не являются жизненно важными. Однако сейчас в этих больницах также начался процесс установки генераторов.

Лейла Мамедова, И.А.