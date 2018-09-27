В ближайшее время будут упрощены правила доставки в нашу страну лекарственных средств

26 сентября в Кабинете Министров состоялось заседание, посвященное вопросам упрощения правил регистрации, доставки в страну и оформления на таможенных пунктах лекарственных средств.

На заседании под председательством заместителя премьер-министра Али Ахмедова руководители и представители соответствующих государственных структур провели обсуждения..

На заседании Али Ахмедов отметил, что в целях пополнения ассортимента препаратов лекарственного рынка Азербайджана, обеспечения граждан страны качественными лекарствами, усиления контроля за качеством лекарственных средств соответствующие структуры выступили с рядом новых предложений. «В первую очередь необходимо упростить условия регистрации и таможенного офрмления лекарственных средств, импортируемых в страну», - сказал заместитель премьер-министра.

Он подчеркнул, что для этого необходимо изучить и применить международный опыт. Али Ахмедов отметил, что доступность в Азербайджане любого вида лекарственных средств придаст стимул развитию нашего здравоохранения.

«Считаю, что на лекарственном рынке необходимо обеспечить доступность. С другой стороны, импорт лекарственных препаратов должен основываться на критериях, ссылающихся на лекарства, рекомендованные ВОЗ, вся процедура импорта должна быть серьезно упрощена. Для этого Государственный таможенный комитет, основываясь на мировом опыте, должен выступить с новыми предложениями. В то же время, Министерством здравоохранения должен быть усилен контроль за качеством лекарств. При необходимости, могут быть внесены изменения в нормативно-правовые акты. Уверен, что изменения в законодательстве на основе этих предложений послужат как удобству, так и здоровью наших граждан»,- сказал Али Ахмедов.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев, министр здравоохранения Огтай Ширалиев и другие руководители соответствующих структур сказали, что в ближайшее время выступят с новыми предложениями, основываясь на мировом опыте в этой сфере.

На заседании было дано поручение об основательном упрощении за короткий срок правил регистрации, доставки в страну и оформлении на таможенных пунктах лекарственных средств.

AЗЕРТАДЖ