В Билясуваре открылся Дом молодежи

18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Билясуварского дома молодежи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, глава государства разрезал ленту в знак открытия Дома молодежи.

В нашей стране осуществляются разносторонние меры в области формирования молодежной политики. Государственная молодежная политика, связанная с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, примечательна успешными результатами. Важную роль в этом направлении сыграла Государственная программа «Азербайджанская молодежь», охватывающая 2005-2009 годы. Государственная программа «Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах» также стала логическим продолжением этих мер. Сегодня в нашей стране приоритетами являются воспитание молодежи в духе патриотизма, принципов государственности, а также уважения к историко-культурному прошлому, национально-духовным ценностям. Основная цель – побуждать молодежь к активному участию в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни общества. В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева реализуются целенаправленные проекты и программы по выявлению интеллектуального и творческого потенциала молодежи, в частности, по повышению активности молодежи, проживающей в регионах. В регионах страны строятся объекты социальной инфраструктуры и центры молодежи, отвечающие современным требованиям. Построенный в Билясуварском районе Дом молодежи также служат этой цели.

Здание Билясуварского дома молодежи, строительство которого началось в прошлом году и завершилось в мае этого года, двухэтажное. В здании общей площадью 1200 квадратных метров установлен бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, созданы уголки из фотографий, отражающих поездки великого лидера и Президента Ильхама Алиева в Билясуварский район в различные годы. Здание отличается своей функциональностью. Так, здесь для проведения различных мероприятий созданы актовый и конференц-залы на 256 мест. В Доме молодежи, где имеются танцевальный зал, интернет-кафе, фотостудия, патриотический клуб, лаборатория подготовки талантов, будут функционировать шахматный, художественный и дизайнерский кружки, клуб иностранного языка.