В БГУ создан Попечительский совет

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов утвердил состав Попечительского совета при Бакинском государственном университете.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на министерство.

В состав Попечительского совета вошли министр образования Джейхун Байрамов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, народный писатель Эльчин Эфендиев, действительный член РАН Роалд Сагдеев, генсек ПА ОЧЭС Асеф Гаджиев, председатель Azərkosmos Рашад Набиев, председатель совета правления Центр анализа международных отношений Фарид Шафиев и вице-президент BP Бахтияр Асланбейли.

Попечительский совет – структура, оказывающая содействие развитию вузов и функционирующая на общественных началах.

Совет будет оказывать содействие деятельности университета и решению актуальных проблем.

В обязанности Попечительского совета также входят оказание поддержки развитию университета, как центра исследований и образования, поощрение сотрудничества с государственными, общественными и бизнес-структурами.

Совет также осуществит содействие международному сотрудничеству вуза, привлечению небюджетных средств университету и укреплению его материально-технической базы.

1news.az