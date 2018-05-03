В Берне состоялось мероприятие, посвященное 100-летию АДР – ФОТО

В столице Швейцарии Берне состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (AДР).

В мероприятии, организованном Культурным центром азербайджанцев в Швейцарии при поддержке посольства АР, приняли участие представители местных общин, в том числе проживающие в Швейцарии соотечественники, сообщает АЗЕРТАДЖ.

На мероприятии выступила посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова, которая рассказала об истории создания АДР и ее важной роли для дальнейшего развития нашей страны.

Посол отметила, что Азербайджан, восстановивший свою независимость в 1991 году, столкнулся с большой опасностью в результате экономического спада и военной агрессии Армении. «Эта угроза была устранена благодаря мудрой политике Общенационального лидера Гейдара Алиева», - указала она.

Х.Ибрагимова подробно рассказал о достижениях современного Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, представила подробную информацию о региональных энергетических и транспортных проектах, инициатором которых является АР.

Напомним, что в 2018 году Азербайджан отпразднует столетие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

АДР была создана 28 мая 1918 года, став первым государством на Востоке с парламентской формой правления, а также первым образцом демократического, правового и светского государства на всем Востоке, в том числе в тюрко-исламском мире.

Эльшан Рустамов, Г.Р.