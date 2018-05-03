В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с Владимиром Путиным, но никаких конкретных договоренностей пока нет, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отвечая на вопрос, возможен ли такой саммит до встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Сандерс сказала, что ей об этом неизвестно.

В четверг глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Трамп в беседе с Владимиром Путиным предлагал «как можно скорее» провести переговоры, а также принять совместное решение о прекращении гонки вооружений.

Сообщения о возможном саммите появились в прессе после телефонного разговора двух лидеров, который состоялся 20 марта. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны обсуждали эту тему. Трамп предлагал провести встречу в Вашингтоне, уточнил он.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств тогда согласились, что количество проблемных вопросов диктует необходимость их личной встречи. При этом конкретные даты саммита не обсуждались.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский конфликты. В ноябре Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

РИА Новости