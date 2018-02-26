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В Барселоне стартуют предсезонные тесты Формулы-1

Сегодня в 13:06 ~ 2 минуты на чтение 319
В Барселоне стартуют предсезонные тесты Формулы-1
С 26 февраля по 1 марта в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты Формулы-1.

В понедельник утром на пит-лейн трассы «Барселона-Каталония» новые болиды представили «Хаас», «Торо Россо» и «Форс-Индия».

Накануне, в воскресенье в Испании провели съемочные дни «Феррари» и «Уильямс» – с машиной Скудерии поработал Кими Райкконен, а за руль гоночного автомобиля английской команды сел Роберт Кубица.

В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается холодная и дождливая погода, которая может слегка подпортить испытательную программу, однако стоит отметить, что большинство коллективов по традиции сначала сосредоточатся на проверке надежности и оценке работы всех узлов новой техники, и лишь на второй неделе начнут активно испытывать обновленный аэродинамический обвес.

Составы команд на тестах в Барселоне

26 февраля
«Мерседес»: Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон
«Феррари»: Кими Райкконен
«Ред Булл»: Даниэль Риккардо
«Форс-Индия»: Никита Мазепин
«Уильямс»: Ланс Стролл и Сергей Сироткин
«Рено»: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший
«Торо Россо»: Брендон Хартли
«Хаас»: Ромен Грожан
«Макларен»: Фернандо Алонсо
«Заубер»: Маркус Эрикссон

27 февраля
«Мерседес»: состав не подтвержден
«Феррари»: Себастьян Феттель
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен
«Форс-Индия»: Эстебан Окон
«Уильямс»: Сергей Сироткин и Роберт Кубица
«Рено»: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг
«Торо Россо»: Пьер Гасли
«Хаас»: Кевин Магнуссен
«Макларен»: Стоффель Вандорн
«Заубер»: Шарль Леклер

28 февраля
«Мерседес»: состав не подтвержден
«Феррари»: Кими Райкконен
«Ред Булл»: Даниэль Риккардо
«Форс-Индия»: Серхио Перес
«Уильямс»: Ланс Стролл и Роберт Кубица
«Рено»: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший
«Торо Россо»: Брендон Хартли
«Хаас»: Ромен Грожан
«Макларен»: Фернандо Алонсо
«Заубер»: Маркус Эрикссон

1 марта
«Мерседес»: состав не подтвержден
«Феррари»: Себастьян Феттель
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен
«Форс-Индия»: Николя Латифи
«Уильямс»: Сергей Сироткин и Ланс Стролл
«Рено»: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг
«Торо Россо»: Пьер Гасли
«Хаас»: Кевин Магнуссен
«Макларен»: Стоффель Вандорн
«Заубер»: Шарль Леклер

Autosprint

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