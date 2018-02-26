В Барселоне стартуют предсезонные тесты Формулы-1

С 26 февраля по 1 марта в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты Формулы-1.

В понедельник утром на пит-лейн трассы «Барселона-Каталония» новые болиды представили «Хаас», «Торо Россо» и «Форс-Индия».

Накануне, в воскресенье в Испании провели съемочные дни «Феррари» и «Уильямс» – с машиной Скудерии поработал Кими Райкконен, а за руль гоночного автомобиля английской команды сел Роберт Кубица.

В течение всех тестовых дней в Барселоне ожидается холодная и дождливая погода, которая может слегка подпортить испытательную программу, однако стоит отметить, что большинство коллективов по традиции сначала сосредоточатся на проверке надежности и оценке работы всех узлов новой техники, и лишь на второй неделе начнут активно испытывать обновленный аэродинамический обвес.

Составы команд на тестах в Барселоне

26 февраля

«Мерседес»: Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон

«Феррари»: Кими Райкконен

«Ред Булл»: Даниэль Риккардо

«Форс-Индия»: Никита Мазепин

«Уильямс»: Ланс Стролл и Сергей Сироткин

«Рено»: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший

«Торо Россо»: Брендон Хартли

«Хаас»: Ромен Грожан

«Макларен»: Фернандо Алонсо

«Заубер»: Маркус Эрикссон



27 февраля

«Мерседес»: состав не подтвержден

«Феррари»: Себастьян Феттель

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен

«Форс-Индия»: Эстебан Окон

«Уильямс»: Сергей Сироткин и Роберт Кубица

«Рено»: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг

«Торо Россо»: Пьер Гасли

«Хаас»: Кевин Магнуссен

«Макларен»: Стоффель Вандорн

«Заубер»: Шарль Леклер



28 февраля

«Мерседес»: состав не подтвержден

«Феррари»: Кими Райкконен

«Ред Булл»: Даниэль Риккардо

«Форс-Индия»: Серхио Перес

«Уильямс»: Ланс Стролл и Роберт Кубица

«Рено»: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший

«Торо Россо»: Брендон Хартли

«Хаас»: Ромен Грожан

«Макларен»: Фернандо Алонсо

«Заубер»: Маркус Эрикссон



1 марта

«Мерседес»: состав не подтвержден

«Феррари»: Себастьян Феттель

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен

«Форс-Индия»: Николя Латифи

«Уильямс»: Сергей Сироткин и Ланс Стролл

«Рено»: Карлос Сайнс-младший, Нико Хюлькенберг

«Торо Россо»: Пьер Гасли

«Хаас»: Кевин Магнуссен

«Макларен»: Стоффель Вандорн

«Заубер»: Шарль Леклер

Autosprint