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В Барде в страшной аварии сгорели заживо два человека

Сегодня в 19:09 ~ 1 минута на чтение 88
В Барде в страшной аварии сгорели заживо два человека

В Бардинском районе Азербайджана столкнулись два грузовых автомобиля, управляемые Эльвином Мирзоевым (1995 года рождения) и Эльнуром Гюльмамедовым (1983 года рождения).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате ДТП вспыхнул пожар, в результате чего погибли пассажиры Э.Гюльмамедова - Ильяс Гюльмамедов и Низами Алиев.

По факту в следственном отделе районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса АР, ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе следствия появились обоснованные подозрения в том, что причиной ДТП стало грубое нарушение Эльвином Мирзоевым правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в связи с чем он был задержан в качестве подозреваемого.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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