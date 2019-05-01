В Баку женщина зверски избила сына – ФОТО

Сотрудники 40-го отделения Управления полиции Бинагадинского района Баку заметили на улице одиноко бродящего подростка и поговорили с ним, чтобы выяснить, что с ним случилось.

Как сообщили 1news.az в управлении, мальчик заявил полицейским, что мать избила его палкой и выгнала из дома.

Ребенок был доставлен в убежище для жертв бытового насилия, он просит сотрудников полиции не возвращать его домой.

По факту начато разбирательство, принимаются все меры для определения и наказания виновной (виновных) в избиении мальчика.

Тимур Рзаев, Э.Т.