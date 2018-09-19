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В Баку женщина-водитель выехала на встречку, заблокировала дорогу и ушла – ВИДЕО

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 975
В Баку женщина-водитель выехала на встречку, заблокировала дорогу и ушла – ВИДЕО

На улице Анашкина в Сабунчинском районе Баку произошел возмутительный случай.

Как сообщает 1news.az, навстречу микроавтобусу марки Mercedes Vito по встречной полосе движения выехал автомобиль марки Mercedes S-Class (госномер 90-NO-018), за рулем которого находилась женщина.

Она настойчиво требовала пропустить ее, заявив, что дорога ее, и она водит, как хочет. Увидев же, что дорогу по встречке ей не уступают, женщина припарковала автомобиль прямо посреди дороги и ушла.

Водитель микроавтобуса обратился в Управление государственной дорожной полиции Баку с просьбой наказать нарушительницу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az

 

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