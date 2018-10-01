В Баку женщина на деньги мужа купила любовнику Range Rover

Содержащаяся в женском учреждении по отбытию наказания №4 заключенная Сабина Абдинова подала жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в ней С.Абдинова, осужденная по статье 177.3.2 («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба») Уголовного кодекса АР, просит смягчить ей приговор.

Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Фархада Керимова.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 декабря 2015 года жители Евлахского района Сабина Абдинова и Кянан Бакиров были приговорены, соответственно, к 8 и 9 годам лишения свободы.

Судебное разбирательство раскрыло весьма пикантную и интригующую историю кражи. Оказалось, что С.Абдинова и К.Бакиров украли у мужа Абдиновой - Наги Абдинова – 90 тысяч манатов. Женщина купила любовнику на украденные у мужа деньги автомобиль марки Range Rover.

Тимур Рзаев