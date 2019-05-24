1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку женщина бросилась в море

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 504
В Баку женщина бросилась в море

На Приморском бульваре женщина бросилась в море, пытаясь свести счеты с жизнью.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района Баку, 32-летняя жительница столицы Нурана Бабаева пыталась утопиться.

К счастью, дежурившие в Бакинской бухте спасатели МЧС среагировали оперативно и вытащили женщину из воды.

Н.Бабаева была доставлена в Клинический медицинский центр №1, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие, выясняются причины попытки суицида.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

504

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net