В Баку женщина бросилась в море

На Приморском бульваре женщина бросилась в море, пытаясь свести счеты с жизнью.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района Баку, 32-летняя жительница столицы Нурана Бабаева пыталась утопиться.

К счастью, дежурившие в Бакинской бухте спасатели МЧС среагировали оперативно и вытащили женщину из воды.

Н.Бабаева была доставлена в Клинический медицинский центр №1, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие, выясняются причины попытки суицида.

Тимур Рзаев, Э.Т.