В центре Баку двое мужчин застыли в глубоком наркотическом угаре - ВИДЕО

Как сообщает 1news.az, на заснятом прохожим видео видно, как двое мужчин, явно находящихся в состоянии наркотического опьянения, застыли в неестественных позах у уличного телефонного аппарата, пребывая в своеобразном трансе.

Вышли они из него только тогда, когда прохожие насмешливо окликнули их, призвав «вернуться в реальность».

Комментируя эти видеокадры, в пресс-службе Министерства внутренних дел АР 1news.az заявили, что граждане не должны оставаться равнодушными к подобным случаям.

«Мало просто заснять подобных лиц, необходимо тут же обратиться в МВД по номеру 102, сообщив адрес, где находятся лица в состоянии наркотического опьянения. На место тут же будет направлен наряд полиции для их задержания, ведь в таком состоянии наркоманы представляют опасность для окружающих. Мы призываем граждан быть активными в этом вопросе», - подчеркнули в МВД.

Также в министерстве отметили, что в отношении наркоманов возбуждаются уголовные дела по статье 234.1 («Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ») Уголовного кодекса Азербайджана. Наркоманы либо приговариваются к тюремному заключению, либо направляются на принудительное медицинское лечение.

При этом лица, добровольно сдавшие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и активно способствовавшие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, освобождаются от уголовной ответственности за данное преступление.

Тимур Рзаев