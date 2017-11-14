В Баку задержан водитель, который сбил пешехода и сбежал

Сотрудники полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ДТП.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинской городской прокуратуры, 23 апреля на улице Неаполя в Хатаинском районе автомобиль марки Audi A8 (госномер 10-SR-111), за рулем которого находился 47-летний Агиль Залыш оглу Бабаев, сбил переходившего дорогу 36-летнего Шамо Фируддин оглу Агаева и скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий А.Бабаев был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.