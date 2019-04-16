В Баку задержан отец, избивший малолетнего сына

Сотрудниками Управления полиции Ясамальского района Баку задержан мужчина, избивший малолетнего сына.

Как сообщили 1news.az в управлении, от педагогов и руководства средней школы №158 поступила информация о том, что ученик начальных классов (его имя не называется из этических соображений – прим. авт.) был избит отцом.

В частности, мальчика били по ногам, они у него все в синяках. Он пожаловался учителям на боли в ногах после того, как его избил отец, и те сообщили руководству школы.

«Отец задержан, в отношении него ведется разбирательство сотрудниками следственного отдела нашего управления. Ребенок и его мать для безопасности помещены в убежище Общественного объединения «Дети Азербайджана». По факту ведется разбирательство», - подчеркнули в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.