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В Баку задержан «наркобарон Пабло Эскобар» - ФОТО

Сегодня в 17:50 ~ 1 минута на чтение 2189
В Баку задержан «наркобарон Пабло Эскобар» - ФОТО

В Хатаинском районе Баку задержаны члены преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в краже житель столицы Кянан Джавадов. На допросе он сообщил, что украденное обменял у некоего Эльхана на наркотики для личного употребления.

Продавший К.Джавадову наркотики житель столицы, ранее судимый Эльхан Мамедов был задержан. Кроме того, были задержаны еще четверо жителей столицы, принимающие наркотики в доме Э.Мамедова: Эльшад Сеидов, Вагиф Мамедов, Самир Гурбанов и Ялчын Гусейнов. Сотрудники полиции также установили источник поставки Э.Мамедову наркотиков и задержали наркодилера Магомеда Мамедзаде.

Отметим, что М.Мамедзаде считает своим кумиром колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, застреленного полицией. Он даже сделал на груди татуировку с именем Эскобара.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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