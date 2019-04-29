В Баку задержан мужчина, нападавший на школьников – ФОТО

Сотрудниками 29-го отделения Управления полиции Ясамальского района Баку по горячим следам задержан мужчина, нападавший на школьников.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в полицию обратились родители школьника, у которого неизвестный мужчина на улице отнял мобильный телефон.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый житель столицы Тебриз Зейналов. Установлено, что подобным образом он ограбил еще троих школьников, а их телефоны продал.

Следствие по делу продолжается, и если кто-то узнал Тебриза Зейналова и пострадал от его действий, эти лица могут обратиться в МВД по номеру 102 и сообщить об этом.

Тимур Рзаев, Э.Т.