1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку задержан мужчина, нападавший на школьников – ФОТО

Сегодня в 17:19 ~ 1 минута на чтение 637
В Баку задержан мужчина, нападавший на школьников – ФОТО

Сотрудниками 29-го отделения Управления полиции Ясамальского района Баку по горячим следам задержан мужчина, нападавший на школьников.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в полицию обратились родители школьника, у которого неизвестный мужчина на улице отнял мобильный телефон.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый житель столицы Тебриз Зейналов. Установлено, что подобным образом он ограбил еще троих школьников, а их телефоны продал.

Следствие по делу продолжается, и если кто-то узнал Тебриза Зейналова и пострадал от его действий, эти лица могут обратиться в МВД по номеру 102 и сообщить об этом.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

637

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net