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В Баку задержан лжесотрудник Дорожной полиции, вымогавший деньги - ФОТО

Сегодня в 17:11 ~ 1 минута на чтение 756
В Баку задержан лжесотрудник Дорожной полиции, вымогавший деньги - ФОТО

В Баку задержан мошенник, который представлялся сотрудником Главного управления государственной дорожной полиции МВД.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками Управления полиции Хатаинского района столицы оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве был задержан ранее судимый житель столицы Турал Рагимли.

В ходе расследования выяснилось, что этот человек звонил в рестораны и представлялся офицером дорожно-патрульной службы по имени Нихат или Вугар, которому срочно нужны деньги. Но так как он не может выйти с работы. Т.Рагимли говорил, что якобы отправил на объект водителя, но приезжал туда сам и получал деньги.

Таким образом, лжеполицейский получил от владельцев двух ресторанов в Хатаинском районе 550 и 200 манатов. Т.Рагимли признался, что брал у жертв мошенничества деньги, представляясь сотрудником полиции.

По факту ведется разбирательство. Лица, пострадавшие от преступных действий Т.Рагимли и узнавшие его на фото, могут обратиться в МВД по номеру 102.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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