В Баку задержали поклонников убитого криминального авторитета

В Сабаильском районе столицы на улице Низами (более известной как «Торговая») была задержана группа молодых людей, одетых в майки с изображением убитого криминального авторитета Ровшана Лянкяранского и надписью «Вор в законе».

Как сообщил 1news.az заместитель начальника пресс-службы Министерства внутренних дел АР, полковник полиции Орхан Мансурзаде, сотрудники патрульно-постовой службы Управления полиции Сабаильского района задержали этих молодых людей и доставили в 9-е отделение полиции.

«В ходе разбирательства были установлены личности трех лиц, они являются несовершеннолетними. Задержанные были отпущены из отделения после профилактической беседы», - подчеркнул О.Мансурзаде.

Тимур Рзаев, Э.Т.